19:36 - Pour la gauche, les 17,87% de Mélenchon à Mirebeau donnent de l'espoir La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une clé du résultat de ces élections législatives, à Mirebeau comme dans toute la France. Cet électorat représentait 17,87% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,88% et 1,25% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc se fixer un total théorique de 22% à Mirebeau pour ce premier tour.

16:30 - Que concluent les sondages des législatives 2022 pour Mirebeau ? La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% dans le sondage Elabe des 3 et 6 juin). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indications des ultimes semaines rejailliront probablement sur les législatives à Mirebeau ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or le président-candidat avait obtenu 25,17% des voix à Mirebeau, pour la présidentielle en avril contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen s'était hissée à 35,83% des voix contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,87% (contre 22%).

14:30 - L'abstention reste le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Mirebeau À Mirebeau, l'abstention sera sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin législatif. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est notamment susceptible de priver les urnes de leurs électeurs à Mirebeau. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 27,75% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 25,87% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Mirebeau en 2017 ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. En 2017, au moment des législatives, 1 482 inscrits sur les listes électorales de Mirebeau avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 46,02%), à comparer avec une participation de 40,28% pour le round deux.