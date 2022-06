Résultat de la législative à Montaigut-sur-Save : 2e tour en direct

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Montaigut-sur-Save, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce 2e tour des législatives 2022. Son représentant a donc son importance ce 19 juin. Ce premier résultat est cependant à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 17,77%, 6,73%, 3,62% et 2,59% le 10 avril. Ce sont donc 30,71% de votants en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Montaigut-sur-Save.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Montaigut-sur-Save ?

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Avec 31,79% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Montaigut-sur-Save au soir du 1er tour de la législative le 12 juin dernier. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent avec 28,92% et 20,74% des suffrages.