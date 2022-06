20:23 - Quel candidat vont choisir les électeurs de gauche à Montaigut-sur-Save ?

Les habitants de Montaigut-sur-Save avaient apporté 17,77% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour l'étape première de la dernière présidentielle. Il ne faut pas oublier non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 6,73% et 3,62% au premier tour de la présidentielle. La Nupes peut donc viser un total théorique de 28,12% à Montaigut-sur-Save pour ce premier tour.