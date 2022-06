Résultat de la législative à Montbert : 2e tour en direct

En direct

18:06 - La coalition LFI-PS-EELV si près à Montbert Avec un score de 27,98% des suffrages au 1er tour à Montbert, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait atteint un haut niveau avant ce deuxième volet des élections législatives. Son postulant a donc son importance aujourd'hui. Ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 19,63%, 6,47%, 2,86% et 2,55% le 10 avril. Autrement dit un total théorique de 31,51% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des législatives à Montbert ? Avec 31,81% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Montbert le 12 juin dernier lors du premier round de l'élection législative. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National captent 27,98% et 12,99% des voix. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges.

13:30 - La participation à Montbert va-t-elle encore baisser à l'occasion du 2e tour des législatives 2022 ? Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour le deuxième tour des législatives ? A l'occasion des législatives de 2017, 56,03% des électeurs de Montbert avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 44,19% au second tour. Le deuxième tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 57,36% au deuxième round, six% de plus qu'au premier tour.