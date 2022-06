Résultat de la législative à Montbert : en direct

12/06/22 19:25

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montbert sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:25 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives à Montbert ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une des énigmes de ces élections législatives 2022, à Montbert comme dans toute la France. Le candidat insoumis avait atteint 19,63% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,47% et 2,86% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 9,33% à gauche (sans compter les suffrages de Mélenchon). 16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Montbert ? La majorité présidentielle a vu son score reculer à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le RN, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces mouvements des dernières semaines auront probablement un écho à Montbert ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Lors de la dernière élection, à Montbert, Emmanuel Macron accostait en pôle position au 1er round de l'élection présidentielle avec 33,26% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,63%, puis Marine Le Pen avec 18,83% et Yannick Jadot avec 6,47%. Un verdict à comparer avec ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron à la meilleure place à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Montbert L'abstention sera l'une des clés des élections législatives 2022 à Montbert. Les études révèlent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour des législatives ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 2 375 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 81,02% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 81,43% au premier tour, soit 1 934 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - À Montbert quels étaient les chiffres de la participation à Montbert en 2017 ? Comment ont voté généralement les électeurs de cette commune lors des scrutins précédents ? En 2017, durant les élections législatives, le taux de participation avait atteint 55,81% au premier tour dans la commune à Montbert. Le taux de participation était de 43,97% au second tour. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les infos clés des élections à Montbert Si jamais vous manquez encore de certitudes sur les 12 candidats au premier tour dans l'unique circonscription de Montbert, prenez votre temps. Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Montbert comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Sabine Leger Reconquête ! Florence Lempernesse Droite souverainiste Geneviève Bannwarth Rassemblement National Guillaume Bonamy Divers gauche Malika Saiche Ecologistes Bruno Cailleteau Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Chéneau Divers droite Sophie Errante Ensemble ! (Majorité présidentielle) Richard Dana Divers Charlotte Luquiau Les Républicains Maxime Chéneau Régionaliste Emmanuèle Gardair Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Montbert : les enjeux

Comme partout dans le pays, les votants de Montbert (44) seront amenés à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Durant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 33,3% des suffrages au premier tour à Montbert. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 19,6% et 18,8% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Montbert grâce à 67,2% des voix, abandonnant ainsi 32,8% des votes à Marine Le Pen. Les habitants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?