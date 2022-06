En direct

19:34 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de gauche à Montbron ? Dans les 2 bureaux de vote de Montbron, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les législatives. Le député de Marseille avait enregistré 15,96% des suffrages lors de cette première manche. On peut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,62% et 1,6% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement obtenir 20,18% à Montbron pour ces légilsatives.

16:30 - À Montbron, des sondages tout aussi valables ? Le président-candidat avait obtenu 30,15% des voix à Montbron, à l'issue de la dernière élection présidentielle contre 27,85% en France. La candidate du FN avait accumulé 22,47% des suffrages contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,96% (contre 22%). Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront peut-être bouleverser cette donne lors des législatives dans la commune au 1er tour. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.

14:30 - À Montbron, l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 demeure l'abstention À Montbron, l'abstention sera incontestablement l'une des clés du scrutin législatif. La guerre aux portes de l'Europe pourrait avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens de Montbron (16220). Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 73,54% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 74,71% au premier tour, ce qui représentait 1 220 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Montbron lors des élections législatives 2022 ? L'observation des scrutins passés est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Durant les précédentes législatives, 51,11% des personnes habilitées à voter à Montbron avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 45,15% pour le deuxième round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des élections législatives de 2017 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures.