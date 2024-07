Résultat des législatives 2024 à Vars (16330) – 2e tour [PUBLIE]

L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF aux législatives 2024 ou aller vers une autre candidature ? L'ensemble a rassemblé plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Vars, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 24,26% des votes dans la commune. Un chiffre en hausse en comparaison des 20,48% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a vigoureusement gagné du terrain à Vars

Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera très commenté au niveau local pour ces élections des députés. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 19 points à Vars entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.