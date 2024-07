Résultat des législatives 2024 à Rivières (16110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Les électeurs du Front populaire en question Avec plus de 28% des bulletins au niveau national lors du premier round des législatives dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de titiller le RN ce soir. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 24,19% des votes à Rivières. Un score à affiner néanmoins avec les 20,38% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 17 points à Rivières Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 33% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà gagné 17 points sur place entre 2022 et 2024. Avec une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives favorables pour le RN la dernière fois La fraction d'électeurs en faveur du RN sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de cette élection localement, comme dans le reste du pays. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau s'imposer à Rivières ? Le RN parvenait aussi en première position à Rivières à l'époque, au cours des élections des députés. On retrouvait en effet Caroline Colombier devant ses concurrents au premier tour, avec 27,07% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 50,08%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,92%.

20:05 - Quel résultat à Rivières pour le Rassemblement national au second tour ? Caroline Colombier (Rassemblement National) a recueilli 44,69% des votes à Rivières dimanche 30 juin, lors du premier tour de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Gwenhaël François (Majorité présidentielle) et Virginie Lebraud (Front populaire) avec 24,4% et 24,19% des électeurs. C'est aussi Caroline Colombier qui terminait en tête sur l'ensemble des votants de la 3ème circonscription de la Charente, avec cette fois 42,95%, devant Virginie Lebraud avec 25,88% et Gwenhaël François avec 24,52%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Rivières : quelle évolution ? Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? À Rivières, le pourcentage d'abstention au premier round des élections législatives 2024 a atteint 30,69%, moins élevé de 17 points que celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention représentait effectivement 47,69% au niveau de Rivières, contre un taux d'abstention de 44,64% il y a cinq ans. Pour comparer, au niveau national, l'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Rivières, l'abstention peut-elle augmenter au 2e tour des législatives 2024 ? La participation constitue immanquablement l'une des clés de ces élections législatives 2024. Dans la ville, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 était de 30,69%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,33% au premier tour et 51,7% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Rivières ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 21,69% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 20,84% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des foyers français pourraient potentiellement ramener les citoyens de Rivières vers les urnes.

17:29 - Rivières : enjeux locaux et perspectives électorales Quel portrait faire de Rivières, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 012 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 90 entreprises, Rivières se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 15,15% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 35,92% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 42,75% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 50,18% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 222,78 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour résumer, à Rivières, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.