Résultat de la législative à Montfort-l'Amaury : 2e tour en direct

19/06/22 18:17

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Montfort-l'Amaury sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Montfort-l'Amaury. En direct 18:16 - La Nouvelle union populaire était arrivée troisième à Montfort-l'Amaury il y a 7 jours La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés partait avec un potentiel de voix de 19,51% à Montfort-l'Amaury avant ces légilsatives. Soit la somme des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans l'unique bureau de vote de Montfort-l'Amaury, les voix qui avaient finalement choisi la coalition de gauche lors des législatives étaient pourtant de 14,55% la semaine passée. De quoi offrir tout de même la troisième position à la Nupes. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter à Montfort-l'Amaury ? Avec 36,84% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Montfort-l'Amaury au soir du premier round de la législative dimanche 12 juin. La candidature Les Républicains obtient 26,66% des voix. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 14,55% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. 13:30 - La participation demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Montfort-l'Amaury Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives françaises atteignait 42,64% au deuxième round et 55,4% au second tour du scrutin de 2012. Au fil des dernières années, les 3016 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des dernières législatives, 2064 personnes habilitées à participer à une élection à Montfort-l'Amaury avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 57,22%). La participation était de 49,66% pour le tour deux. 10:30 - Epilogue des législatives à Montfort-l'Amaury ce 19 juin ! Les clés de ce 2e round des législatives 2022 à Montfort-l'Amaury sont simples : la cité ne couvre qu'une seule circonscription où s'opposent les candidats qualifiés il y a sept jours. Autre point majeur: les votants auront jusqu'à 20 heures dans la soirée pour se prononcer. L'horaire de clôture du bureau de vote a en effet été décalé dans la commune pour favoriser la participation.

Résultats des législatives 2022 à Montfort-l'Amaury - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Montfort-l'Amaury aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Cédric Briolais Nouvelle union populaire écologique et sociale Aurore Bergé Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Montfort-l'Amaury - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Montfort-l'Amaury

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 10ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montfort-l'Amaury Aurore Bergé (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,43% 36,84% Cédric Briolais (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,04% 14,55% Anne Cabrit Les Républicains 17,13% 26,66% Thomas Du Chalard Rassemblement National 12,95% 9,67% Philippe Chevrier Reconquête ! 5,85% 3,95% Patrice Jacono Ecologistes 4,65% 4,71% Sylvie Bogaers Ecologistes 1,65% 2,35% Claire Coueignas Droite souverainiste 1,21% 0,84% Marielle Saulnier Divers extrême gauche 0,87% 0,42% Michel Bizien Divers extrême gauche 0,23% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Montfort-l'Amaury Taux de participation 55,44% 56,78% Taux d'abstention 44,56% 43,22% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03% 1,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,08% Nombre de votants 50 750 1 202

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de la législative à Montfort-l'Amaury. La représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les 2117 électeurs votant dans la 10ème circonscription des Yvelines demeurant à Montfort-l'Amaury. Aurore Bergé a amassé 37% des votes à l'échelle de la ville. Anne Cabrit (Les Républicains) et Cédric Briolais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueillent dans l'ordre 27% et 15% des suffrages. Les citoyens des 50 autres communes de la 10ème circonscription des Yvelines voteront-ils comme ceux de Montfort-l'Amaury ? Le taux de participation parmi les habitants habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative atteint 57%, ce qui représente 1 202 votants.

Législatives 2022 à Montfort-l'Amaury : les enjeux