En direct

19:36 - Sur qui vont converger les voix de gauche à Montfort-l'Amaury ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 10,79% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Montfort-l'Amaury le dimanche 10 avril. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 6,31% et 0,91% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un total théorique de 18,01% pour la Nupes.

16:30 - Que peuvent montrer les sondages des législatives 2022 pour Montfort-l'Amaury ? Emmanuel Macron avait obtenu 40,05% des voix à Montfort-l'Amaury, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN avait accumulé 15,15% des suffrages contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 10,79% (contre à un peu moins de 22%). Les indications nationales des dernières semaines viendront probablement modifier ce tableau lors des législatives dans la cité ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Pour rappel le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%.

14:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats des élections législatives 2022 à Montfort-l'Amaury À Montfort-l'Amaury, l'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, lors du second tour de la présidentielle, 23,92% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 25,84% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les préoccupations engendrées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine sont de nature à de faire baisser le pourcentage de participation à Montfort-l'Amaury (78490).

11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Montfort-l'Amaury ? L'analyse des scrutins passés permet de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 50,34% au premier tour au niveau de Montfort-l'Amaury. L'abstention était de 42,78% pour le second round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.