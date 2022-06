Résultat de la législative à Montluel : 2e tour en direct

En direct

17:41 - Un siège ce soir pour la coalition de LFI ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Montluel, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce second round des élections législatives 2022. Son postulant a donc une certaine envergure ce dimanche. Ce score est cependant à analyser au regard des suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 24,1%, 5,12%, 2,38% et 1,2% le 10 avril. Le bloc LFI-PS-EELV-PC pouvait donc espérer un total théorique de 32,8% à Montluel pour ces légilsatives.

15:30 - À Montluel, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale plébiscitée D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Montluel. Grâce à 31,12% des bulletins de vote, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Montluel pour le 1er tour des législatives dimanche 12 juin 2022. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 29,67% des suffrages. Enfin, la candidature Rassemblement National décroche 18,43% des voix.

13:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Montluel ? Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, la participation aux élections législatives françaises s'élevait à 42,64% au second tour et 55,4% au second tour des législatives de 2012. Comment ont voté traditionnellement les habitants de cette ville lors des derniers scrutins ? Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, 36,65% des personnes habilitées à participer à une élection à Montluel s'étaient rendues aux urnes au second tour, autrement dit 1600 votants avaient fait le déplacement jusqu'à leur bureau de vote.