En direct

19:44 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Montoison ? Les habitants de Montoison avaient donné 19,55% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le premier tour de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,37% et 2,24% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 27,16% à Montoison pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Montoison ? Au précédent scrutin, à Montoison, Emmanuel Macron se propulsait à la tête du vote au premier round de l'élection présidentielle avec 29,25% des voix, devant Marine Le Pen à 24,6%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 19,55% et Éric Zemmour, quatrième à 6,97%. Un résultat à comparer avec ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron premier à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines modifieront certainement ce décor et donc le résultat des législatives à Montoison, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Et pour rappel, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

14:30 - L'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 à Montoison demeure la participation Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Montoison, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 78,49% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 81,07% au premier tour, soit 1 276 personnes. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur les tarifs des matières premières sont de nature à pousser les électeurs de Montoison (26800) à rester chez eux.

11:30 - Le score de la participation aux législatives 2022, un élément déterminant à Montoison ? L'observation des résultats des scrutins précédents permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. En 2017, au moment des élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 56,32% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Montoison, à comparer avec un taux d'abstention de 47,59% au second round. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h.