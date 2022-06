Résultat des législatives à Montredon-Labessonnié - Election 2022 (81360) [PUBLIE]

12/06/22 21:11

Résultat des législatives 2022 à Montredon-Labessonnié

Le résultat des élections législatives 2022 à Montredon-Labessonnié est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Tarn

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Tarn

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Montredon-Labessonnié. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a récolté le plus de suffrages parmi les 1660 électeurs de Montredon-Labessonnié de la 1ère circonscription du Tarn. Au niveau de la commune, Gérard Poujade a effectivement rassemblé 23% des votes. Frédéric Cabrolier (Rassemblement National) et Muriel Roques-Etienne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent grâce à respectivement 21% et 15% des votes. Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote de Montredon-Labessonnié. Les électeurs de 79 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. La participation parmi les électeurs autorisés à voter au sein de la commune pour la 1ère circonscription du Tarn atteint 58%, ce qui représente 964 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montredon-Labessonnié Gérard Poujade Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,37% 23,27% Frédéric Cabrolier Rassemblement National 20,18% 21,13% Muriel Roques-Etienne Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,29% 15,37% Julie Capo Ortega Divers droite 9,59% 14,51% Etienne Moulin Divers gauche 9,39% 7,47% Roland Gilles Divers droite 5,36% 4,27% Rodolphe Pirès Les Républicains 4,16% 4,48% Stéphane Bardy Reconquête ! 3,34% 2,13% Johann Ricci Divers droite 2,66% 1,60% Patricia Andrieu Ecologistes 2,41% 2,45% Philippe Lapeyre Droite souverainiste 1,43% 2,24% Eric Chavegrand Divers extrême gauche 0,83% 1,07% Participation au scrutin Circonscription Montredon-Labessonnié Taux de participation 53,78% 58,07% Taux d'abstention 46,22% 41,93% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63% 1,87% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96% 0,93% Nombre de votants 45 780 964

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montredon-Labessonnié sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:41 - Quel verdict pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Montredon-Labessonnié ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une clé du résultat de ces législatives, à Montredon-Labessonnié comme dans toute la France. Le candidat de gauche avait enregistré 20,52% des suffrages en avril dernier dans la localité. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,15% et 2,23% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 24,9% à Montredon-Labessonnié pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Montredon-Labessonnié ? Marine Le Pen avait obtenu la première position à l'issue de la dernière présidentielle à Montredon-Labessonnié avec 23,37% des votes exprimés, au 1er round. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 21,14%, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,52% et Jean Lassalle à 12,91%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les tendances nationales des dernières heures viendront peut-être bouleverser ce décor lors des législatives à Montredon-Labessonnié dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Il faut se rappeler que la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. 14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Montredon-Labessonnié ? La participation sera sans nul doute l'une des clés du scrutin législatif à Montredon-Labessonnié. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie est de nature à détourner l'attention des habitants de Montredon-Labessonnié du vote. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 1 658 personnes en âge de voter au sein de la ville, 78,08% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 80,76% au premier tour, ce qui représentait 1 339 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - À Montredon-Labessonnié, le score de la participation lors des élections législatives sera un élément fort Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Comment ont voté ordinairement les habitants de cette commune lors des élections passées ? Cinq années plus tôt, lors des législatives, sur les 1 627 personnes en âge de voter à Montredon-Labessonnié, 46,65% étaient restées chez elles au premier tour, à comparer avec une abstention de 39,03% pour le deuxième round. 09:30 - Les données clés des élections législatives 2022 à Montredon-Labessonnié Pour ces législatives à Montredon-Labessonnié, les 2 bureaux de vote (de Mairie 1 à Mairie 2) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 1658 électeurs à 18 heures, pour passer au décompte des votes. Ce sont 12 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit légèrement plus que dans le reste du pays en moyenne.

Législatives 2022 à Montredon-Labessonnié : les enjeux

Les habitants de Montredon-Labessonnié reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils seront invités à participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 23% des votes au premier tour à Montredon-Labessonnié. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21% et 21% des voix. Et après retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en captant 51% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 49% des voix.