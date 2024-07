Résultat des législatives 2024 à Burlats (81100) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont peser les supporters de la gauche à Burlats ? Avec un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale à l'issue du 1er tour des élections la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la gauche unie il y a deux ans. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de concurrencer le RN au second tour. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Burlats, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 21,34% des votes dans la commune. Il a donc fait progresser la gauche de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 22 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à Burlats L'évolution du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. La progression du parti, qui s'élève déjà à 22 points à Burlats entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Il n'est pas impossible que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le Rassemblement national en tête aux dernières législatives à Burlats Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Le parti lepéniste va-t-il encore s'imposer à Burlats, comme lors des législatives 2022 ? Les législatives avaient déjà donné un beau résultat pour le RN à l'époque à Burlats. On retrouvait en effet Frédéric Cabrolier devant ses concurrents au premier tour, avec 29,18% dans la cité. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 62,37%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,63%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche A en croire les enquêtes des sondeurs diffusées entre les deux tours, le camp de Jordan Bardella devrait décrocher moins de 250 députés au terme du second tour des législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre pourraient préserver jusqu'à 120 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Frédéric Cabrolier (Rassemblement National) a obtenu 51,59% des voix à Burlats le 30 juin, à l'occasion du 1er tour des législatives. Philippe Bonnecarrere (Divers centre) ramassait 23,96%. Margot Lapeyre (Front populaire) décrochait 21,34% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Frédéric Cabrolier accumulant cette fois 39,53%, devant Philippe Bonnecarrere avec 29,52% et Margot Lapeyre avec 28,37%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Burlats ? Au fil des scrutins électoraux antérieurs, les 2 061 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Burlats, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 a été de 27,25%, moins élevé que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, sur les 1 735 inscrits sur les listes électorales à Burlats, 41,1% avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 43,46% il y a cinq ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Burlats lors du second round des législatives ? À Burlats, l'abstention est indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dans la ville, 72,75% des électeurs ont participé au premier tour des élections législatives 2024. Lors du second tour de la présidentielle, sur les 1 693 personnes en âge de voter dans la ville, 79,5% étaient allées voter. Le taux de participation était de 81,93% au premier tour, ce qui représentait 1 387 personnes. En proportion, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,39% au premier tour. Au second tour, 51,84% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Burlats ? L'inflation dans le pays et ses retombées sur le quotidien des Français pourraient en effet impacter les choix que feront les électeurs de Burlats (81100).

17:29 - Burlats : démographie, élections et stratégies politiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Burlats, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 2 018 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 144 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 630 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (80,65%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 41,37% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 49,21% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 602,30 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En conclusion, Burlats incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.