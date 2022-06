Résultat de la législative à Montsinéry-Tonnegrande : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Montsinéry-Tonnegrande sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Montsinéry-Tonnegrande. En direct 18:13 - Qu'attendre des électeurs mélenchonistes dans la cité ? Un total de 52,5% des voix pouvait être estimé pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" avant ces législatives à Montsinéry-Tonnegrande. Un chiffre correspondant au total des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cette donnée a inévitablement rejailli sur la candidature de gauche lors du premier tour des législatives dimanche dernier et devrait encore bousculer le second tour aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur n'ayant pas étiqueté de candidat Nupes dans la circonscription. 15:30 - Quel dénouement pour le second tour des élections à Montsinéry-Tonnegrande ? Avec 39,79% des voix, les candidats Divers gauche se sont imposés à Montsinéry-Tonnegrande au soir du 1er round de la législative le 12 juin dernier. En seconde place, les candidats Régionaliste recueillent 22,84% des suffrages. De son côté, les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) captent 20,76% des votes. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - L'abstention peut-elle encore augmenter lors du 2e tour des législatives à Montsinéry-Tonnegrande ? Comment ont voté d'habitude les électeurs de cette commune lors des derniers scrutins ? A l'occasion des élections législatives de 2017, le taux de participation s'élevait à 27,08% dans la commune de Montsinéry-Tonnegrande au deuxième round, en d’autres termes seulement 335 votants avaient fait le déplacement jusqu'à leur bureau de vote. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce second tour d'élections législatives ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au deuxième round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 heures. 10:30 - Le 2e tour est lancé à Montsinéry-Tonnegrande ! On peut se prononcer jusqu'à 18 heures Pour ce second épisode des élections législatives à Montsinéry-Tonnegrande, les 2 bureaux de vote (de Mairie de Montsinery Tonnegrande à Annexe Mairie) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour commencer à compter les suffrages. Seuls les candidats qualifiés la semaine passée se sont alignés dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Résultats des législatives 2022 à Montsinéry-Tonnegrande - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Montsinéry-Tonnegrande aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Guyane

Tête de liste Liste Davy Rimane Divers gauche Lénaïck Adam Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Montsinéry-Tonnegrande - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Montsinéry-Tonnegrande

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Guyane

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montsinéry-Tonnegrande Lénaïck Adam (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,87% 20,76% Davy Rimane (Ballotage) Divers gauche 21,31% 33,22% Manuel Victor Jean-Baptiste Régionaliste 12,10% 5,88% Christophe Yanuwana Pierre Régionaliste 11,14% 16,96% Jean-Philippe Dolor Divers centre 11,06% 4,15% Gillermo Joje Divers gauche 4,11% 0,69% Virgine Thomas Rassemblement National 3,61% 10,38% Wender Karam Divers gauche 3,53% 5,88% Jenny Bunch Droite souverainiste 1,27% 2,08% Participation au scrutin Circonscription Montsinéry-Tonnegrande Taux de participation 26,08% 23,34% Taux d'abstention 73,92% 76,66% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 4,52% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97% 2,26% Nombre de votants 12 118 310

Le résultat du premier tour de l'élection législative à Montsinéry-Tonnegrande est désormais connu. À Montsinéry-Tonnegrande, les 1328 habitants inscrits dans la 2ème circonscription de la Guyane ont désigné la candidature Divers gauche. Le niveau de la participation s'élève à 23% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription de la Guyane. Davy Rimane a raflé 33% des voix. En seconde place, Lénaïck Adam (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 21% des votes. Quant à lui, Christophe Yanuwana Pierre (Régionaliste) recueille 17% des votes. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote de Montsinéry-Tonnegrande. Les électeurs de 13 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription.

Législatives 2022 à Montsinéry-Tonnegrande : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens vivant à Montsinéry-Tonnegrande seront incités à participer aux législatives comme tous les Français. La nouvelle coalition de partis politiques de gauche recevra-t-elle la majorité des votes des votants de cette ville à l'image du premier tour de la présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 47,7% des voix au premier tour à Montsinéry-Tonnegrande, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et l'ex-banquier de chez Rothschild avaient obtenu 23,9% et 8,5% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas arrivée à franchir le premier tour, Marine Le Pen était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, arrivée en tête du second tour en réunissant 72,8% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 27,2% des suffrages.