13/06/22 00:59

Le résultat des élections législatives 2022 à Montsinéry-Tonnegrande est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Guyane

Le résultat du premier round de l' élection législative à Montsinéry-Tonnegrande est à présent connu. Au niveau de la 2ème circonscription de la Guyane, les 1328 habitants de Montsinéry-Tonnegrande se sont prononcés pour le représentant Divers gauche. Davy Rimane a raflé 33% des suffrages. En deuxième position, Lénaïck Adam (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtient 21% des voix. Enfin, Christophe Yanuwana Pierre (Régionaliste) récupère 17% des voix. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à se rendre aux urnes dans la commune pour cette circonscription législative s'établit à 77%, ce qui représente 1 018 non-votants. Ces chiffres ne traduisent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la circonscription : 13 autres communes contribuent en effet au résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de la Guyane.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montsinéry-Tonnegrande Lénaïck Adam Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,87% 20,76% Davy Rimane Divers gauche 21,31% 33,22% Manuel Victor Jean-Baptiste Régionaliste 12,10% 5,88% Christophe Yanuwana Pierre Régionaliste 11,14% 16,96% Jean-Philippe Dolor Divers centre 11,06% 4,15% Gillermo Joje Divers gauche 4,11% 0,69% Virgine Thomas Rassemblement National 3,61% 10,38% Wender Karam Divers gauche 3,53% 5,88% Jenny Bunch Droite souverainiste 1,27% 2,08% Participation au scrutin Circonscription Montsinéry-Tonnegrande Taux de participation 26,08% 23,34% Taux d'abstention 73,92% 76,66% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 4,52% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97% 2,26% Nombre de votants 12 118 310

Législatives 2022 à Montsinéry-Tonnegrande : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens vivant à Montsinéry-Tonnegrande seront incités à participer aux législatives comme tous les Français. La nouvelle coalition de partis politiques de gauche recevra-t-elle la majorité des votes des votants de cette ville à l'image du premier tour de la présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 47,7% des voix au premier tour à Montsinéry-Tonnegrande, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et l'ex-banquier de chez Rothschild avaient obtenu 23,9% et 8,5% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas arrivée à franchir le premier tour, Marine Le Pen était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, arrivée en tête du second tour en réunissant 72,8% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 27,2% des suffrages.