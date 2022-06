En direct

19:29 - Quel résultat à Montsoult pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ? Les votants de Montsoult avaient offert 22,56% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la 1re manche de la dernière présidentielle. Il faut aussi tenir compte les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,58% et 1,14% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 6,72% du côté des électeurs de gauche, et donc 29,28 en comptant les voix de Mélenchon.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Montsoult ? Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place lors de la dernière élection présidentielle à Montsoult avec 25,47% des votes exprimés, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 22,56%, au-dessus de Marine Le Pen à 22,46% et Éric Zemmour à 8,98%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront probablement bouleverser ce paysage et donc le résultat des législatives à Montsoult ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des particularités locales. Et pour rappel, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

14:30 - La participation reste la grande inconnue de ces législatives à Montsoult À Montsoult, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera indéniablement l'abstention. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 73,4% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 78,52% au premier tour, soit 2 069 personnes. La hausse des prix de l'essence qui grève le budget des ménages cumulée avec les craintes engendrées par la guerre en Ukraine, seraient notamment capables de faire baisser le pourcentage de participation à Montsoult (95560).

11:30 - À Montsoult quel était le pourcentage de la participation à Montsoult en 2017 ? Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des précédentes élections. Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 57,81% au premier tour dans la commune à Montsoult. L'abstention était de 50,48% au round numéro deux.