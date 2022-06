En direct

19:42 - Du côté de la Nupes, les 17,77% de Jean-Luc Mélenchon à Montussan scrutés Un des paramètres clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Montussan, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait cumulé 17,77% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,9% et 2,63% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc se fixer un total théorique de 24,3% à Montussan pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Montussan ? Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Montussan, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 28,76% des suffrages. A la suite, remontait Marine Le Pen à 25,01%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,77% et Éric Zemmour à 7,29%. Les indications nationales des ultimes semaines boulverseront certainement ce paysage et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point ce vendredi soir, devant un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.

14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Montussan ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Montussan, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La hausse des prix des carburants qui plombe le budget des familles est par exemple en mesure de priver les urnes de leurs citoyens à Montussan (33450). A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 76,04% des votants de la commune. Le taux de participation était de 79,23% au premier tour, soit 2 026 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Montussan en 2017 ? Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des scrutins précédents. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, 60,26% des électeurs de Montussan avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 50,82% pour le tour deux. Les législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau national, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h.