En direct

19:27 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de gauche à Moréac ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 12,48% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Moréac le 10 avril dernier. Les conversions des votes écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,53% et 1,13% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 3,66% du côté de la gauche, en plus des suffrages de Mélenchon.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Moréac ? Marine Le Pen avait gagné la première position lors de la dernière élection à Moréac avec 36,54% des votes exprimés, au 1er tour. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 28,77%, devant Jean-Luc Mélenchon à 12,48% et Valérie Pécresse à 4,79%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront certainement modifier ce tableau lors des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national troisième, proche des 20%.

14:30 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Moréac ? Le taux de participation sera immanquablement un critère fort des élections législatives à Moréac. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des Français sont notamment capables de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Moréac. Il y a 2 mois, au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 16,76% dans la ville. Le taux d'abstention était de 17,96% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - L'abstention peut-elle encore monter aux élections législatives 2022 à Moréac ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Au cours des dernières années, les 3 859 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des élections législatives de 2017, le pourcentage de participation s'était hissé à 53,94% au premier tour dans la commune à Moréac. Le taux de participation était de 39,93% au round numéro deux.