Résultat de la législative à Morlaàs : 2e tour en direct

18:08 - Le bloc de gauche était arivée en 2e position la semaine passée à Morlaàs

La coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait atteint 24,73% des suffrages au 1er tour de la législative dimanche dernier à Morlaàs. Ce score est néanmoins à mettre en perspective avec les votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,88%, 5,32%, 2,28% et 2,06% en avril. Ce sont donc 26,54% de votants en réalité que pouvait viser la coalition de gauche pour ces législatives à Morlaàs.