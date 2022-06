Résultat de la législative à Mouzillon : 2e tour en direct

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Mouzillon, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce 2ème tour des législatives 2022. Son postulant a donc son importance ce dimanche. Mais ce premier résultat est toutefois à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Or à Mouzillon, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 19,89%, 7,1%, 1,42% et 1,84% en avril. Soit un point de départ théorique de 30,25% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Mouzillon.

15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle gagner à Mouzillon ?

D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Mouzillon. Le 12 juin dernier à l'occasion du 1er round, les habitants de Mouzillon ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a engrangé 29,48% des votes. Les candidats Les Républicains et Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramassent respectivement 24,4% et 23,75% des votes.