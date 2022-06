Résultat de la législative à Muttersholtz : 2e tour en direct

Le 12 juin dernier pour le premier tour de la législative, les électeurs de Muttersholtz ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a recueilli 32,45% des bulletins de vote. En 2e place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 24,08% des votes. Quant à elle, la candidature Rassemblement National glane 17,36% des voix. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés.

13:30 - La participation peut-elle encore baisser à l'occasion du 2e tour des législatives 2022 à Muttersholtz ?

Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record pour ce second tour d'élections législatives ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives représentait 57,36% au second tour, six% de plus qu'au premier tour. Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des précédents scrutins. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, parmi les 1660 personnes en âge de voter à Muttersholtz, 63,49% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 53,86% pour le dernier round.