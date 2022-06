Résultat de la législative à Muzillac : en direct

12/06/22 11:12

Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 38,9% des suffrages au premier tour à Muzillac, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et l'ancien député européen avaient obtenu 19,4% et 16,8% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Muzillac avec 67,5% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 32,5% des votes. Le président récemment réélu sera-t-il capable d'obtenir la majorité des députés de l'Assemblée au regard des voix qu'il a obtenues dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Les citoyens de Muzillac ( Morbihan ) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils devront contribuer à l'élection des députés qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.