En direct

19:01 - Quel résultat à Nangis pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection n'avait eu lieu qu'à Nangis. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,17% et 0,88% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 31,96% à Nangis pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Nangis, des sondages aussi pertinents ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, à Nangis, Marine Le Pen remportait la première position avec 30,94% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 28,91%, puis Emmanuel Macron à 18,19% et Valérie Pécresse à 6,42%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront sans doute remettre en question ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la commune. Or la majorité présidentielle a vu son score reculer très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Nangis L'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 à Nangis. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 35,44% dans la commune. L'abstention était de 31,27% au premier tour. Les études indiquent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour des législatives ?

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Nangis lors du premier tour des législatives ? Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes élections. Cinq années plus tôt, durant les législatives, parmi les 5 234 personnes en âge de voter à Nangis, 67,39% étaient restées chez elles au premier tour, contre une abstention de 58,85% pour le round deux. Les élections législatives mobilisant toujours moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012.