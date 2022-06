Résultat de la législative à Neuville-sur-Oise : 2e tour en direct

19/06/22 18:15

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Neuville-sur-Oise sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Neuville-sur-Oise. En direct 18:15 - La Nupes 2e pour ces législatives à Neuville-sur-Oise Le potentiel avant ces législatives à Neuville-sur-Oise pour la Nupes culminait à 29,05% dans la commune. Un chiffre correspondant au total des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. L'Insoumis à la députation a pourtant cumulé 21,46% des suffrages dimanche dernier. La Nupes avait ainsi terminé deuxième. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Neuville-sur-Oise ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. Les sondages à l'échelle de l'Hexagone ont quelquefois tendance à dissimuler des réalités locales complexes, comme par exemple à Neuville-sur-Oise. Pour le 1er tour, dimanche 12 juin 2022, les citoyens de Neuville-sur-Oise ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a collecté 33,56% des voix. En seconde place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 21,46% des voix. Quant à elle, la candidature Les Républicains reçoit 21,05% des suffrages. 13:30 - Les chiffres de l'abstention au 2e tour des législatives, un élément essentiel à Neuville-sur-Oise ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des scrutins antérieurs. Au moment des élections législatives de 2017, sur les 1268 inscrits sur les listes électorales à Neuville-sur-Oise, 48,1% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 43,3% au deuxième tour. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur au deuxième tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 heures. 10:30 - Les votants de Neuville-sur-Oise ont jusqu'à 20 heures pour désigner leur favori Deux se présentent dans l'unique circonscription de Neuville-sur-Oise ce dimanche, pour le 2e round des législatives 2022. Et les 1189 électeurs de la ville auront jusqu'à 20 heures pour aller dans le bureau de vote et désigner définitivement leur élu lors de cette 2e étape.

Résultats des législatives 2022 à Neuville-sur-Oise - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Neuville-sur-Oise aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Val-d'Oise

Tête de liste Liste Sylvie Geoffroy-Martin Nouvelle union populaire écologique et sociale Guillaume Vuilletet Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Neuville-sur-Oise - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Neuville-sur-Oise

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription du Val-d'Oise

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Neuville-sur-Oise Guillaume Vuilletet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,79% 33,56% Sylvie Geoffroy-Martin (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,10% 21,46% Nadejda Remy Rassemblement National 18,08% 9,22% Frédéric Pain Les Républicains 8,68% 21,05% Philippe Chanzy Reconquête ! 5,28% 4,13% Brahim Oubairouk Ecologistes 2,91% 3,30% Mireille Dombrowski Divers gauche 2,18% 0,83% Morgane Frappa Ecologistes 1,93% 1,93% Lydie Chikhane Droite souverainiste 1,57% 1,93% Jean-Luc Brulard Divers 1,43% 0,96% Éric Cassan Divers extrême gauche 0,80% 0,41% Laura Bonucci Divers extrême gauche 0,36% 0,28% Jérôme Nicolle Divers 0,31% 0,55% Jeson Cavaignac Divers extrême droite 0,29% 0,14% Abdelmadjid Drari Divers 0,29% 0,28% Participation au scrutin Circonscription Neuville-sur-Oise Taux de participation 46,41% 61,49% Taux d'abstention 53,59% 38,51% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41% 1,09% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,14% Nombre de votants 36 270 736

Le résultat de la législative à Neuville-sur-Oise est désormais connu. Au niveau de la commune, Guillaume Vuilletet a enregistré 34% des votes. Il devance Sylvie Geoffroy-Martin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Frédéric Pain (Les Républicains) qui captent 21% et 21% des suffrages. Le taux de participation atteint 61% des électeurs autorisés à voter dans la commune pour la 2ème circonscription du Val-d'Oise, ce qui représente 736 votants. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut encore évoluer si les électeurs des 20 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Neuville-sur-Oise.

Législatives 2022 à Neuville-sur-Oise : les enjeux