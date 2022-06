En direct

19:35 - Quel résultat à Neuville-sur-Oise pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des paramètres de ces élections législatives, à Neuville-sur-Oise comme dans toute la France. Cet électorat représentait 17,29% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 8,24% et 1,81% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un potentiel de 27,34% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - À Neuville-sur-Oise, des sondages aussi pertinents qu'en France ? La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. Ces indications des dernières heures rejailliront sans doute à Neuville-sur-Oise. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or à Neuville-sur-Oise, Emmanuel Macron grimpait à la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 35,98% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,29%, puis, avec 14,07%, Marine Le Pen et enfin, à 8,24%, Yannick Jadot. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de 27,85% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Neuville-sur-Oise ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera à n'en pas douter l'abstention à Neuville-sur-Oise. La guerre aux portes de l'Europe et son impact en matière énergétique et économique sont de nature à éloigner les citoyens de Neuville-sur-Oise des bureaux de vote. Il y a deux mois, lors du second tour de l'élection présidentielle, 19,11% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 13,79% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - La participation va-t-elle encore descendre lors des élections législatives 2022 à Neuville-sur-Oise ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Pour comprendre le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des précédents scrutins. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 48,1% au premier tour dans la commune à Neuville-sur-Oise, contre un taux d'abstention de 43,3% pour le dernier round.