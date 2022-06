Résultat des législatives à Niort - Election 2022 (79000) [PUBLIE]

12/06/22 21:17

Résultat des législatives 2022 à Niort

Le résultat des élections législatives 2022 à Niort est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Deux-Sèvres

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l' élection législative à Niort. Dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres, les 39550 habitants de Niort ont jeté leur dévolu sur la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le résultat définitif de la législative à l'échelle de cette circonscription dépendra de la conduite des électeurs des 57 autres communes qui lui sont rattachées. François Charron a engrangé 33% des voix. Bastien Marchive (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Guillaume Chiche (Divers centre) décrochent respectivement 32% et 15% des voix. Le niveau de la participation atteint 51% des électeurs autorisés à voter dans la commune pour la 1ère circonscription des Deux-Sèvres.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Niort Bastien Marchive Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,20% 32,22% François Charron Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,43% 32,63% Guillaume Chiche Divers centre 17,33% 14,75% Dorothée Champeau Rassemblement National 12,90% 8,88% Catherine Ganivet Union des Démocrates et des Indépendants 3,74% 3,68% Geneviève Masson Ecologistes 3,33% 3,56% Matylde Brethenoux Reconquête ! 2,96% 3,18% Danielle Vauzelle Divers extrême gauche 1,11% 1,09% Participation au scrutin Circonscription Niort Taux de participation 51,12% 50,51% Taux d'abstention 48,88% 49,49% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42% 1,05% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,53% Nombre de votants 46 474 19 978

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Niort sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Quel score pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Niort ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était déroulée seulement à Niort. Il faut aussi tenir compte les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 7,14% et 2,65% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 35,53% à Niort pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Niort ? A l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Niort, Emmanuel Macron achevait la course en première position avec 35,07% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,74%. On trouvait plus loin Marine Le Pen, en troisième position avec 13,61% et Yannick Jadot à 7,14%. Les dynamiques nationales des dernières semaines changeront probablement la donne à Niort au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité a baissé très près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le RN, pour sa part, a courru après les 20%. 14:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Niort À Niort, le taux de participation constituera un critère fort des élections législatives. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des foyers français sont susceptibles d'impacter les choix que feront les électeurs de Niort (79000). En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 27,91% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 24,82% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - Quel était le score de l'abstention à Niort en 2017 ? Au fil des scrutins précédents, les 60 876 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, sur les 39 929 personnes en âge de voter à Niort, 49,48% avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 43,97% pour le second tour. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - On peut se prononcer jusqu'à 18 heures à Niort pour ces législatives C'est donc parti pour ces élections législatives ! À Niort, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 8 candidats qui s'affrontent pour devenir député. Les 39294 votants de Niort ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 43 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Législatives 2022 à Niort : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 35,1% des voix au premier tour à Niort. L'actuel président de la République avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 25,7% et 13,6% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Niort gratifié de 74,5% des voix, cédant donc 25,5% des suffrages à Marine Le Pen. Les habitants de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les habitants de Niort seront amenés à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat voteront-ils ?