Résultat des législatives 2024 à Bessines (79000) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Bessines, qui vont adopter les électeurs de la gauche ? Combien d'électeurs voteront pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé de plus en plus plus proche du RN dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28% des voix obtenus au niveau national sont porteurs. Or le Front populaire était absent au premier tour des législatives à Bessines. Mais c'est bien un candidat de gauche, affilié Ecologistes, qui y prenait la tête au premier tour, avec 35,06% des suffrages. Mais attention : il faut se souvenir que la gauche s'inclinait au second tour il y a deux ans puisque c'est Cécilia Rochefort (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait

20:58 - Quel score pour le RN lors des législatives à Bessines ? Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Si on extrapole la progression du RN qui émerge des dernières élections à l'échelle nationale, soit pas moins de 15 points de plus pour les candidats du parti entre les deux élections, le chemin parcouru semble déjà conséquent. La part de suffrages grappillés par la formation politique à Bessines s'élève par ailleurs à 14 points ces dernières années. Suffisamment pour annoncer un ancrage durable du parti dans la ville, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel résultat final pour la majorité ce dimanche soir à Bessines ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif semble aussi logique au moment de ce nouveau rendez-vous du 7 juillet. Les élections législatives à l'époque à Bessines bénéficieront en revanche, au premier tour, aux candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle qui s'élèveront à 39,75% des voix dans la commune, qui votait déjà pour la 2ème circonscription des Deux-Sèvres. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LREM avec 58,11% contre 41,89% pour les perdants. Cécilia Rochefort remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Bessines Avec 35,06% des votes, Delphine Batho (Ecologistes) a pris la tête à Bessines, dimanche 30 juin 2024 pour le premier tour de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Frédéric Bizard (Ensemble pour la République) et Mélody Garault (Rassemblement National) avec 27,83% et 25,32% des votants. Delphine Batho était aussi en tête dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres dans son ensemble, avec cette fois 38,57%, devant Mélody Garault avec 34,12% et Frédéric Bizard avec 15,98%.

19:21 - A l'annonce des résultats des législatives 2024, quelle est l'abstention à Bessines ? L'étude des résultats des dernières élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. À Bessines, le pourcentage de participation lors du 1er round des législatives 2024 a été de 73,68%, plus important de 20 points que celui des dernières européennes. Pendant le dernier scrutin européen, parmi les 1 543 personnes en âge de voter à Bessines, 53,73% s'étaient en effet rendues aux urnes. La participation était de 52,28% il y a 5 ans. Au niveau national, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au deuxième tour à Bessines ? À Bessines, l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif 2024 est indiscutablement le niveau de participation. Le taux de participation à Bessines s'élevait à 73,68% pour le premier tour des législatives 2024. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 492 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 79,2% s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 81,77% au premier tour, soit 1 220 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,77% au premier tour. Au second tour, 50,5% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Bessines ce soir ? Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient notamment capables de renforcer l'engagement civique des citoyens de Bessines.

17:29 - Bessines : législatives et dynamiques démographiques Dans la commune de Bessines, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Dans la commune, 17,93% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 28,35% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux important de cadres, représentant 27,23%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de familles monoparentales (7,0%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (7,48%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Bessines mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,21% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.