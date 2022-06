Résultat de la législative à Nogaro : en direct

12/06/22 17:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Nogaro sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:09 - La participation demeure la grande inconnue de ces législatives 2022 à Nogaro Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Nogaro ? La peur d'une reprise de l'épidémie de covid-19 ainsi que ses répercussions sur la santé publique et l'économie française sont de nature à tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Nogaro. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 327 personnes en âge de voter au sein de la ville, 75,81% avaient pris part au scrutin. La participation était de 76,56% au premier tour, soit 1 016 personnes. Pour comparer, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - A l'affichage des résultats des législatives, quels seront les taux d'abstention à Nogaro ? Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. L'étude des résultats des élections passées est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité. Cinq ans auparavant, lors des législatives, 51,37% des inscrits sur les listes électorales de Nogaro avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 45,3% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure ferme le bureau de vote à Nogaro ? Bienvenue dans ce direct où nous tenterons de donner les clés de cette journée d' élection législatives 2022 à Nogaro, jusqu'à la communication des résultats. On trouve 10 candidats dans la seule circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 19 heures pour voter ce dimanche de 1er tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Nogaro

Les élections législatives 2022 auront lieu à Nogaro comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Gers

Tête de liste Liste Jean-Luc Yelma Rassemblement National Aurore Cazes Reconquête ! Nadine Larré Ecologistes Maggy Olivier-Gomolko Droite souverainiste Pascal Levieux Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Luc Davezac Régionaliste Jean-René Cazeneuve Ensemble ! (Majorité présidentielle) Bernadette Del Castillo Ecologistes Sylvie Theye Parti radical de gauche Jean-Louis Chareton Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Nogaro : les enjeux

Les habitants de Nogaro (32110) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront contribuer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat désigneront-ils ? Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois. Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 26.5% des votes au premier tour à Nogaro. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25.4% et 17.2% des suffrages. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en décrochant 0.0% des votes face à Marine Le Pen (0.0%).