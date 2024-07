Résultat des législatives 2024 à Lombez (32220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Lombez, qui va tirer parti des électeurs de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier avance dans le brouillard dans cet épilogue. Pour le premier tour dimanche dernier, l'ensemble a réuni un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle du pays alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,61% des suffrages à Lombez. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 22,39% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,9% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,55% pour Yannick Jadot, 1,58% pour Fabien Roussel et 2,61% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Rassemblement national : quel score aux dernières législatives à Lombez ? L'évolution du parti lepéniste aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. L'étiquette RN devrait s'approcher de la victoire à Lombez lors du second tour de ces législatives si la dynamique établie lors des élections du 9 juin se reproduit localement. Le RN est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi anticiper un député ici ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est acrobatique, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Entre les législatives de 2022 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la commune.

20:29 - La majorité en pôle position aux législatives 2022 à Lombez Le nombre de bulletins en faveur de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de cette élection 2024 au niveau local. Défait en 2022 dans la commune, le Rassemblement national pourrait cette fois gagner ce scrutin localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Lombez, le RN arrivait en revanche à la deuxième place sur le podium, 27,11% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 28,11% pour Jean-René Cazeneuve (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (52,25%). Jean-René Cazeneuve remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national ce dimanche à Lombez ? Jean-Luc Yelma (Rassemblement National) a obtenu 42,51% des votes à Lombez dimanche 30 juin dernier, lors du 1er tour des législatives. Un résultat qui lui a permis de passer devant Jean-René Cazeneuve (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Pascal Levieux (Nouveau Front populaire) avec 27,07% et 23,61% des électeurs. C'est aussi Jean-Luc Yelma qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 35,71%, devant Jean-René Cazeneuve avec 30,9% et Pascal Levieux avec 27,17%.

19:21 - Que retenir de la participation par rapport au scrutin européen à Lombez ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Comme spécifié dans le post précédent, la participation au 1er tour des législatives à Lombez était de 67,96%, plus forte que celle des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, sur les 1 712 inscrits sur les listes électorales à Lombez, 53,56% étaient allés voter. Le taux de participation était de 51,95% pour les élections européennes de 2019. Pour information, à l'échelle de la France, la participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Lombez, la participation était de 67,96% lors de la 1ère étape des élections législatives 2024 Le taux de participation constitue incontestablement un critère décisif du scrutin législatif. Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 a atteint 32,04%. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 21,98% des électeurs habilités dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 24,58% au deuxième tour. En proportion, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,06% au premier tour et 54,24% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Lombez aujourd'hui ? Les incitations à faire "barrage" au Rassemblement national seraient de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Lombez (32220).

17:29 - Lombez : démographie, élections et perspectives d'avenir À Lombez, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,02% et une densité de population de 106 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 283 €/an souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 829 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,53%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (11,0%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 16,57%, comme à Lombez, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.