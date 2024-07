Résultat des législatives 2024 à Samatan (32130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les orphelins du Front populaire font envie Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau de la France en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Samatan, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 22,12% des votes dans la commune. Une percée à compléter néanmoins avec les 24,32% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,09% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,39% pour Yannick Jadot, 2,82% pour Fabien Roussel et 3,47% pour Anne Hidalgo).

20:58 - La forte progression de l'extrême droite à Samatan Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 18 points à Samatan entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat d'Ensemble de nouveau déterminant ce soir Le score en faveur du Rassemblement national sera en conséquence le grand sujet localement pour le second tour de cette législative 2024. Contrairement à l'élection de 2022, le parti lepéniste a cette fois une probabilité de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Avec 20,66% à Samatan, le RN avait été en revanche distancé par les 32,82% du binôme LREM au premier tour des élections législatives il y a deux ans. Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote laissant également le binôme La République en Marche remporter le scrutin, avec 56,38%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,62%.

20:05 - Quel verdict à Samatan pour le RN aux législatives 2024 ? Le dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Samatan ont placé en tête Jean-Luc Yelma (Rassemblement National), qui a accumulé 38,22% des bulletins de vote. En deuxième position, Jean-René Cazeneuve (Majorité présidentielle) recueillait 32,66%. De son côté, Pascal Levieux (Front populaire) recevait 22,12% des électeurs. Jean-Luc Yelma était aussi en tête dans la 1ère circonscription du Gers dans son ensemble, avec cette fois 35,71%, devant Jean-René Cazeneuve avec 30,9% et Pascal Levieux avec 27,17%.

19:21 - Que dire des européennes à Samatan au niveau de l'abstention ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut également étudier les résultats des derniers scrutins électoraux. Le 30 juin dernier, la participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Samatan a atteint 73,88%, dépassant de 12 points celle des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 1 866 personnes en âge de voter à Samatan avaient en effet pris part au scrutin (soit 61,95%), à comparer avec un taux de participation de 61,24% en 2019. Pour information, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux européennes 2024 représentait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - La participation demeure le chiffre phare de ces législatives à Samatan À Samatan, l'abstention constitue l'une des clés des législatives. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Samatan a atteint 26,12%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 représentait 43,85% au premier tour. Au second tour, 44,48% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 17,37% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 20,22% au second tour. La nouvelle perception de la vie politique serait par exemple capable d'inciter les citoyens de Samatan à ne pas rester chez eux.

17:29 - Le poids démographique et économique de Samatan aux élections législatives Dans la commune de Samatan, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 7,72% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec 40,7% de population active et une densité de population de 70 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (73,9%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 068 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,47%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,54%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Samatan mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,25% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.