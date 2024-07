Résultat des législatives 2024 à Riscle (32400) – 2e tour [PUBLIE]

La tendance à gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, l'attelage a obtenu plus de 28% des voix au niveau national alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Riscle, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,29% des votes dans la localité. Un chiffre qui n'a pourtant pas évolué en comparaison des 21,82% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - À Riscle, des candidats RN favoris au second tour ?

Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. La progression du RN se montre déjà forte à Riscle entre le score de la formation en 2022 (21,34%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (35,53%), de l'ordre de 14 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de députés donnant au RN une progression de 130 à 160 sièges par rapport à la dernière élection des députés (89 sièges). De quoi acter une installation solide du parti dans la zone, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.