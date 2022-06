Résultat des législatives à Noisy-sur-École - Election 2022 (77123) [PUBLIE]

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Noisy-sur-École. Au sein de la 2ème circonscription de Seine-et-Marne, les 1557 habitants de Noisy-sur-École ont pris parti pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Frédéric Valletoux a enregistré 35% des voix. Marie-Pierre Molina (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Ivanka Dimitrova (Rassemblement National) captent dans l'ordre 17% et 15% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote de Noisy-sur-École. Les citoyens de 71 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 2ème circonscription de Seine-et-Marne. La participation parmi les électeurs figurant dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'élève à 53% (soit 734 non-votants).