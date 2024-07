Résultat des législatives 2024 à Oncy-sur-École (91490) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Oncy-sur-École, qui va profiter des 19,71% de la gauche ? Avec plus de 28% des suffrages au niveau de l'Hexagone à l'issue du premier round des législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la Nupes. Un score qui pourrait lui permettre de rivaliser avec le RN au second tour. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 19,71% des votes à Oncy-sur-École. Un score en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 19 points grattés en 2 ans par le RN à Oncy-sur-École Le score en faveur de la formation menée par Jordan Bardella au second tour sera un enjeu pour cette élection législative 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 19 points sur place entre 2022 et 2024. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score à Oncy-sur-École pour le Rassemblement national au second tour ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera en conséquence très commenté pour le second tour de ces élections, au niveau local, comme dans le reste du pays. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti lepéniste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Oncy-sur-École ? Le Rassemblement national réalisait déjà un bon score à Oncy-sur-École à l'époque lors des législatives. C'est en effet Nathalie Da Conceicao Carvalho qui arrivait en tête au premier tour avec 26,54% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 58,79%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,21%.

20:05 - Des législatives favorables pour le RN jusqu'ici Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) a accumulé 45,67% des voix à Oncy-sur-École le 30 juin, à l'occasion du 1er tour de la législative. Naïma Sifer (Majorité présidentielle) et Mathieu Hillaire (Nouveau Front populaire) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 22,65% et 19,71% des votants dans la ville. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Nathalie Da Conceicao Carvalho accumulant cette fois 40,3%, devant Mathieu Hillaire avec 26,54% et Naïma Sifer avec 22,09%.

19:21 - À Oncy-sur-École, la participation du 1er round éclipse celle des élections européennes Au cours des dernières années, les 1 053 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Comme précisé dans la publication précédente, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives à Oncy-sur-École a atteint 27,13%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, parmi les 777 inscrits sur les listes électorales à Oncy-sur-École, 41,44% étaient effectivement restés chez eux. Le taux d'abstention était de 41,32% en 2019. En proportion, au niveau du pays, l'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 à Oncy-sur-École Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Oncy-sur-École ? Dans la localité, dimanche, 27,13% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,05% au premier tour. Au deuxième tour, 49,25% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,57% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre une abstention de 21,71% au second tour. La question des retraites et l'insécurité pourraient entre autres pousser les électeurs d'Oncy-sur-École à ne pas rester chez eux.

17:29 - Oncy-sur-École et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Comment la population d'Oncy-sur-École peut-elle impacter les résultats des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,8% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de politiques sur le travail. Avec 45,9% de population active et une densité de population de 187 habitants par km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (13,36%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 413 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,80%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,36%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Oncy-sur-École mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,17% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.