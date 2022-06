En direct

19:47 - Quel verdict pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Nomain ? Dans les 2 bureaux de vote de Nomain, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait cumulé 13,91% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Les transferts des votes d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,08% et 1,48% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc se fixer un total théorique de 19,47% à Nomain pour ces légilsatives.

16:30 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Nomain ? Les mouvements nationaux des dernières semaines se répéteront certainement à Nomain ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La Nupes s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Au même moment, le RN a dépassé les 19%. Or à Nomain, Emmanuel Macron figurait en tête de la dernière présidentielle avec 36,53% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 21,26%. On trouvait plus loin, avec 13,91%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,34%, Éric Zemmour.

14:30 - Que retenir de la participation lors de la récente présidentielle à Nomain ? L'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif 2022 sera indéniablement le taux d'abstention à Nomain. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine est par exemple susceptible d'avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Nomain (59310). Il y a 2 mois, au second tour de la présidentielle, sur les 2 119 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 78,49% avaient participé à l'élection, contre une participation de 78,48% au premier tour, soit 1 663 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Nomain, les chiffres de l'abstention lors des législatives seront un élément essentiel Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2017, la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Comment votent d'habitude les citoyens de cette commune ? En 2017, pendant les législatives, le pourcentage de participation avait représenté 53,52% au premier tour au sein de Nomain, à comparer avec une participation de 47,91% au second round.