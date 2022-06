Résultat de la législative à Nontron : en direct

12/06/22 11:28

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Nontron sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:27 - On peut voter jusqu'à 19 heures à Nontron pour ces législatives 2022 Si vous manquez encore de certitudes sur les 11 prétendants au premier tour dans la seule circonscription de Nontron, gardez vos nerfs. L'unique bureau de vote ferme à 19 heures pour ces législatives 2022 dans la ville. Un acte de la préfecture permet en effet aux 2172 citoyens de se prononcer 1 heure plus tard dans la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Nontron

Les élections législatives 2022 auront lieu à Nontron comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Dordogne

Tête de liste Liste Adélaïde Jorand Divers Jacques Decoupy Divers extrême gauche Cyril Girardeau Nouvelle union populaire écologique et sociale Myriam Thomasson Les Républicains Martial Peyrouny Divers gauche Antoine Coutou Reconquête ! Florence Joubert Rassemblement National Guillaume Gardillou Divers centre Céline Laval Ecologistes Jean-Pierre Cubertafon Ensemble ! (Majorité présidentielle) Laurence Desmartin Divers droite

Législatives 2022 à Nontron : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les votants de Nontron seront invités à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 27.0% des suffrages au premier tour à Nontron, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25.5% et 18.2% des suffrages. Et après retournement de situation : Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour en décrochant 51.9% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 48.1% des suffrages.