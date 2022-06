Résultat de la législative à Noyal-Pontivy : 2e tour en direct

En direct

18:09 - La 2e marche à Noyal-Pontivy pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon Le nombre de votants de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés reste un des enjeux de ces législatives dans toute la France. Son candidat avait obtenu 19,49% des suffrages à Noyal-Pontivy le 12 juin dernier. Ce premier résultat est toutefois à analyser au regard des votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. À Noyal-Pontivy, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 13,23%, 4,5%, 1,53% et 1,98% il y a deux mois. Le bloc LFI-PS-EELV-PC pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 21,24% à Noyal-Pontivy pour ces légilsatives.

15:30 - À Noyal-Pontivy, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Noyal-Pontivy. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 31,33% des votes le 12 juin dernier lors du premier round de la législative. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 19,49% des voix. Enfin, la candidature Les Républicains glane 19,35% des voix.

13:30 - La participation sera-t-elle en berne à Noyal-Pontivy aux législatives 2022 ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce second tour des législatives ? Le week-end dernier, 50,94% des personnes aptes à voter à Noyal-Pontivy avaient pris part à l'élection. Les habitants des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour le deuxième tour des élections législatives ? Il y a deux mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 19,34% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec une abstention de 20,53% au premier tour.