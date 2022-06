Résultat de la législative à Oberhausbergen : en direct

12/06/22 11:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Oberhausbergen sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:15 - On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 18 heures à Oberhausbergen pour ces législatives Les données de ces élections législatives à Oberhausbergen sont limpides : la cité ne correspond qu'à une seule circonscription où s'affrontent 12 candidats. Un nombre de candidatures supérieur à celui du reste du pays. Autre point essentiel: les votants auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour gagner les urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour optimiser le nombre de participants.

Résultat des élections législatives 2022 à Oberhausbergen

Les élections législatives 2022 auront lieu à Oberhausbergen comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Marina Lafay Divers gauche Mehdi Benhlal Divers extrême gauche Françoise Buffet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Virginie Beck Reconquête ! Virginie Joron Rassemblement National Imane Lahmeur Nouvelle union populaire écologique et sociale Clément Behr Ecologistes Éric Amiet Les Républicains Jean-Claude Chirollet Droite souverainiste Martine Wonner Divers Bénédicte Matz Régionaliste Alain North Divers

Législatives 2022 à Oberhausbergen : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 5 453 citoyens d'Oberhausbergen (67) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les votants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 39% des suffrages au premier tour à Oberhausbergen. Celui qui était candidat à un deuxième mandat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 19% et 16% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Oberhausbergen avec 73% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 27% des votes.