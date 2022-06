Résultat de la législative à Ollainville : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Ollainville sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Ollainville. En direct 18:07 - Quel poids pour la coalition LFI-PS-EELV ? Avec un score de 26,96% des suffrages au 1er tour à Ollainville, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce 2e round des législatives. Cet électorat a donc une certaine envergure ce 19 juin. Ce score est néanmoins à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. À Ollainville, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 19,79%, 4,73%, 1,54% et 2,83% en avril. Autrement dit une réserve de voix de 28,89% du côté des électeurs de gauche. 15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des élections à Ollainville ? La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a engrangé 26,96% des voix pour le 1er tour des législatives le 12 juin dernier. En seconde place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 26,1% des votes. De son côté, la candidature Rassemblement National décroche 24,46% des votes. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - La participation peut-elle encore baisser lors du 2e tour des législatives 2022 à Ollainville ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins précédents. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, 3065 personnes en âge de voter à Ollainville s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 50,28%), à comparer avec un taux de participation de 42,12% pour le second tour. Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au deuxième tour, c'était bien plus qu'au premier tour. 10:30 - Le verdict des élections législatives 2022 à Ollainville, c'est pour ce 19 juin ! Cette seconde étape des législatives 2022 est donc inaugurée ! À Ollainville, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les candidats qui s'opposent pour devenir député. Les 3143 électeurs d'Ollainville ont jusqu'à 20 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 4 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Ollainville - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Ollainville aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Marie-Pierre Rixain Ensemble ! (Majorité présidentielle) Amadou Deme Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Ollainville - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Ollainville

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ollainville Marie-Pierre Rixain (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,72% 26,10% Amadou Deme (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,49% 26,96% Alain Boutaleb Rassemblement National 15,90% 24,46% Jérémy Martin Les Républicains 10,26% 7,71% François La Selve Reconquête ! 5,44% 5,27% Iliane Polizzo Ecologistes 2,70% 2,90% Agathe Scache Divers centre 1,88% 2,04% Jean-Pierre Coquelet Divers 1,68% 2,18% Martin Loizillon Divers 1,12% 0,99% Juliette Plouin Divers extrême gauche 0,96% 0,79% Miriam Djabali Divers centre 0,54% 0,53% Dimitri Dumont Divers gauche 0,31% 0,07% Participation au scrutin Circonscription Ollainville Taux de participation 50,79% 48,81% Taux d'abstention 49,21% 51,19% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 2,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,26% Nombre de votants 50 132 1 552

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier tour de l'élection législative 2022 à Ollainville. C'est le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a obtenu le plus de suffrages auprès des électeurs d'Ollainville de la 4ème circonscription de l'Essonne. L'abstention parmi les habitants enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription atteint 51%. Les électeurs des 29 autres communes rattachées à la 4ème circonscription de l'Essonne voteront-ils comme ceux d'Ollainville ? Amadou Deme a raflé 27% des votes au sein de la ville. Il est suivi par Marie-Pierre Rixain (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Alain Boutaleb (Rassemblement National) qui captent respectivement 26% et 24% des voix.

Législatives 2022 à Ollainville : les enjeux