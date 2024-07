Résultat des législatives 2024 à Arpajon : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Élections législatives à Arpajon : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans la ville d'Arpajon, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections législatives. Dans la ville, 39% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 21,38% ont 60 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Un salaire moyen mensuel net de 2357,37 euros/mois souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2 827 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 14,84% et d'une population immigrée de 17,49% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Arpajon mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,44% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.