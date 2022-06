Résultat de la législative à Ollainville : en direct

12/06/22 19:25

On vote déjà depuis plusieurs heures à Ollainville et il reste encore du temps pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 20 heures. Ce sont 12 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Avec 26,43% des votes exprimés, au premier tour à Ollainville, Marine Le Pen avait gagné la première position à la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron terminait deuxième à 25,33%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 19,79% et Éric Zemmour à 6,72%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront peut-être bouleverser la situation et donc le résultat des législatives à Ollainville au 1er tour. Pour rappel la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à 1 minuscule point vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%.

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 19,79% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Ollainville le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,73% et 1,54% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 26,06% à Ollainville pour ce premier tour.

Les habitants d'Ollainville (Essonne) reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 26% des suffrages au premier tour à Ollainville, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 25% et 20% des votes. Et pour finir renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 54% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 46% des voix. Les administrés de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?