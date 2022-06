Résultat de la législative à Orbec : 2e tour en direct

19/06/22 18:14

Le vote a débuté depuis plusieurs heures à Orbec et il y a encore de la marge pour remplir son devoir citoyen lors de ce deuxième round, puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés il y a 7 jours sont toujours en lice pour la fin des législatives.

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Orbec. La candidature Les Républicains a engrangé 32,11% des voix dimanche 12 juin 2022 au soir du 1er tour des législatives. Elle est arrivée devant les candidats Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui captent dans l'ordre 23,56% et 17,67% des votes.

Le niveau des électeurs de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon sera une des énigmes de ces législatives 2022 en France. Le candidat LFI avait cumulé 15,76% des suffrages à Orbec le 12 juin dernier. Ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 13,94%, 2,55%, 1,28% et 1,91% en avril. Ce sont donc 19,68% d'électeurs en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Orbec.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Orbec. La candidate Les Républicains décroche la première place chez les 1416 citoyens votant dans la 3ème circonscription du Calvados demeurant à Orbec. Nathalie Porte a réuni 32% des suffrages au sein de la commune. Martine Vilmet (Rassemblement National) et Jérémie Patrier-Leitus (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent avec 24% et 18% des votes. Le niveau de la participation atteint 49% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale, ce qui représente 691 votants. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription, 130 autres communes contribuant également au résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription du Calvados.

Comme partout en France, les 2 038 citoyens d'Orbec ( Calvados ) seront invités à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quel candidat se tourneront-ils ? En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 33,1% des voix au premier tour à Orbec. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,6% et 13,9% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants d'Orbec avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 50,1% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 49,9% des suffrages.