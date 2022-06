Résultat de la législative à Orléat : 2e tour en direct

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Orléat, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2ème épisode des législatives. Cet électorat a donc son importance aujourd'hui. Ce premier résultat est toutefois à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 13,05%, 3,64%, 1,43% et 3,85% il y a deux mois. Soit un potentiel de 21,97% pour la coalition de gauche dans la commune.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Orléat ?

Lors du premier round des législatives, le 12 juin dernier, les électeurs d'Orléat ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 41,83% des bulletins de vote. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National la suivent grâce à 20,91% et 20,69% des voix. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges.