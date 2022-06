Résultat de la législative à Ostricourt : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Ostricourt dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:07

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Ostricourt sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:07 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Ostricourt Si jamais vous hésitez encore sur les 10 candidats au 1er tour dans la seule circonscription d'Ostricourt, restez calme. Les 4 bureaux de vote fermeront à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Ostricourt

Les élections législatives 2022 auront lieu à Ostricourt comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Thierry Rolland Divers droite Célia Pereira Nouvelle union populaire écologique et sociale Luc Foutry Les Républicains André Demeester Reconquête ! Virginie Fenain Rassemblement National Frédéric Barrez Divers extrême gauche Vanessa Labre Ecologistes Maryse Faber-Rossi Parti radical de gauche Delphine Leleu Droite souverainiste Charlotte Parmentier-Lecocq Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Ostricourt : les enjeux

Quel sera la conclusion des élections législatives à Ostricourt (59) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin prochains. Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 34% des votes au premier tour à Ostricourt, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ex-parlementaire européen et l'ancien banquier de chez Rothschild avaient obtenu 31% et 17% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle d'Ostricourt gratifiée de 54% des suffrages, abandonnant par conséquent à Emmanuel Macron 46% des voix. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois.