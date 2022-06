Résultat de la législative à Ozoir-la-Ferrière : en direct

12/06/22 17:10

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Ozoir-la-Ferrière sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:10 - Les grandes tendances des sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Ozoir-la-Ferrière ? Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à la dernière élection à la présidence de la République à Ozoir-la-Ferrière avec 29,56% des suffrages, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait deuxième à 21,91%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 21,82% et Éric Zemmour à 7,59%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront peut-être modifier la situation lors des législatives à Ozoir-la-Ferrière, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Pour rappel la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. 14:30 - L'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 à Ozoir-la-Ferrière demeure la participation À Ozoir-la-Ferrière, l'un des critères décisifs des législatives sera sans nul doute le taux de participation. La guerre en Ukraine ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale sont notamment capables de bénéficier au taux d'abstention à Ozoir-la-Ferrière. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 68,9% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 73,98% au premier tour, c'est-à-dire 10 431 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - À Ozoir-la-Ferrière, les chiffres de la participation lors des législatives seront un élément important L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, au moment des législatives, 63,49% des personnes en âge de voter à Ozoir-la-Ferrière avaient boudé les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 55,59% pour le round deux. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. 09:30 - Les paramètres clés des élections législatives 2022 à Ozoir-la-Ferrière 9 candidats sont en lice dans l'unique circonscription d'Ozoir-la-Ferrière aujourd'hui, pour le premier round de l'élection législative 2022. Un niveau de postulants dans la moyenne des autres circonscriptions. Les 14099 électeurs de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 10 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de cette première étape.

Résultat des élections législatives 2022 à Ozoir-la-Ferrière

Les élections législatives 2022 auront lieu à Ozoir-la-Ferrière comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Delphine Mairiaux Les Républicains Frédéric Renault Divers extrême gauche Bernard Duchaussoy Ecologistes Kevin Meillet Ecologistes Reine Lecuyer Rassemblement National Arnaud Bonnet Nouvelle union populaire écologique et sociale Hadrien Ghomi Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Marc Moskowicz Reconquête ! Michaël Sanchez Droite souverainiste

Législatives 2022 à Ozoir-la-Ferrière : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales votant à Ozoir-la-Ferrière (77330) seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 30% des votes au premier tour à Ozoir-la-Ferrière, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 22% et 22% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés d'Ozoir-la-Ferrière avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 61% des suffrages, abandonnant par conséquent 39% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président français pourra-t-il se fier à cette ville pour acquérir la majorité de l'Assemblée nationale ?