Résultat des législatives 2024 à Gretz-Armainvilliers : les premiers chiffres du 2e tour

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Gretz-Armainvilliers est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 8 556 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 655 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 870 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (78,85%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La présence de 1 085 résidents étrangers, soit 12,83% de la population, participe à son ouverture au monde. Parmi cette diversité sociale, 50,76% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 666,38 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Gretz-Armainvilliers, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

16:59 - Les horaires de fermeture des bureaux de vote à Gretz-Armainvilliers

Les 6 bureaux de vote de l'agglomération de Gretz-Armainvilliers (de Maison de La Culture et des Loisirs 001 à Gymnase Victor Hugo 006) sont ouverts depuis 8 heures et jusqu'à 18 heures pour permettre aux habitants de faire leur choix. L'organisation surprise d'élections législatives à Gretz-Armainvilliers comme partout en France va prendre la suite de ce calendrier électoral chamboulé. La dernière dissolution, en 1997, initiée par Jacques Chirac, a abouti à une cohabitation avec Lionel Jospin. Quelles conséquences auront ces législatives ? Parmi les trois grandes forces en présence, qui du Rassemblement national, de la coalition de la majorité, du Nouveau Front populaire va tirer son épingle du jeu lors du second tour à Gretz-Armainvilliers ? Pour accéder aux urnes, n'oubliez pas de vous munir de votre carte d'identité et de votre carte d'électeur.