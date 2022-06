Résultat de la législative à Paimbœuf : 2e tour en direct

En direct

18:07 - Une première place à Paimbœuf pour le bloc des Insoumis pour ces législatives Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Paimbœuf, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce deuxième volet des élections législatives. Cet électorat a donc un poids ce 19 juin. Mais ce score est cependant à comparer avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. À Paimbœuf, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 25,44%, 4,31%, 2,6% et 2,46% le 10 avril. Ce qui donnait un total théorique de 34,81% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC.

15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale bien placée à Paimbœuf Grâce à 36,13% des bulletins de vote, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Paimbœuf à l'occasion du 1er round de la législative dimanche 12 juin. En deuxième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 25,81% des voix. Quant à elle, la candidature Rassemblement National capte 15,69% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés.

13:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Paimbœuf ? Les jeunes générations manifestent la plupart du temps une indifférence pour les élections nationales, la tendance peut-elle changer pour le deuxième tour des élections législatives ? Cinq années plus tôt, lors des législatives, le taux d'abstention représentait 61,33% des électeurs de Paimbœuf au premier tour. Le taux d'abstention était de 47,91% au tour deux. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives françaises atteignait 57,36% au second tour, six% de plus qu'au premier tour.