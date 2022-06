Résultat de la législative à Parmain : en direct

En direct

19:22 - Du côté de la gauche, les 19,11% de Jean-Luc Mélenchon à Parmain augurent un score élevé Les habitants de Parmain avaient concédé 19,11% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la première manche de l'élection présidentielle 2022. Et c'est sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,22% et 1,02% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total théorique de 26,35% pour le bloc LFI-PS-EELV.

16:30 - Les sondages, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Parmain ? La majorité LREM-Ensemble est tombé à un trait de la Nupes dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le sondage Elabe). Le RN, lui, est venu coller les 20%. Ces tendances nationales des dernières heures rejailliront sans doute sur les législatives à Parmain. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, à Parmain, Emmanuel Macron atteignait la meilleure place avec 29,08% des voix, devant Marine Le Pen à 21,4%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 19,11% et Éric Zemmour à 9,6%.

14:30 - La participation demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Parmain À Parmain, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 sera incontestablement l'étendue de l'abstention. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le moral des ménages seraient notamment en mesure d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Parmain. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 27,93% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 22,77% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Parmain ? Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Au cours des dernières années, les 5 687 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, 57,79% des inscrits sur les listes électorales de Parmain avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 52,18% pour le second round.