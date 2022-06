En direct

20:05 - Que peut espérer la coalition insoumise pour ces législatives à Peillac ? Dans les 2 bureaux de vote de Peillac, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait obtenu 22,75% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Les conversions des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,06% et 0,83% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 26,64% à Peillac pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Peillac, des sondages aussi convaincants qu'en France ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un minuscule point vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Ces mouvements des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Peillac ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. A la dernière présidentielle, à Peillac, Emmanuel Macron avait pu grimper à la première position avec 31,35% des voix, devant Marine Le Pen à 25,06%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 22,75% et Valérie Pécresse à 4,22%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Peillac ? À Peillac, le taux de participation sera immanquablement un facteur essentiel de ce scrutin législatif 2022. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,32% au niveau de la commune. L'abstention était de 15,42% au premier tour. Les habitants des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour des législatives ?

11:30 - À Peillac, le score de la participation lors des législatives sera un élément fort