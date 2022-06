Résultat de la législative à Périgny : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Périgny dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:14

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Périgny sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Périgny. En direct 18:14 - La coalition LFI-PS-EELV 2e pour ces législatives à Périgny La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait potentiellement viser 26,51% à Périgny avant les élections législatives. Un chiffre correspondant à la somme des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. L'Insoumis à l'Assemblée nationale a pourtant cumulé 20,74% des suffrages lors de la première manche des législatives. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir deuxième. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première place à Périgny La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a rassemblé 30,4% des votes dimanche 12 juin à l'occasion du 1er round des élections législatives. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National ramassent 20,74% et 16,29% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. 13:30 - Quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives à Périgny ? Le deuxième tour de scrutin de ce 19 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Dimanche dernier, 52,45% des inscrits sur les listes électorales de Périgny s'étaient rendus aux urnes. L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1782 personnes en âge de voter dans la commune, 75,72% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 78,9% au premier tour, c'est-à-dire 1406 personnes. 10:30 - La seconde étape des législatives 2022 a débuté à Périgny Les clés de ce 2ème tour des législatives à Périgny sont limpides : la métropole ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent les candidats qualifiés il y a sept jours. Autre point essentiel: les votants auront jusqu'à 20 heures ce soir pour se rendre aux urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote a en effet été prolongé dans la commune pour réduire la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Périgny - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Périgny aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne

Tête de liste Liste Louis Boyard Nouvelle union populaire écologique et sociale Laurent Saint-Martin Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Périgny - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Périgny

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Périgny Louis Boyard (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,57% 20,74% Laurent Saint-Martin (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,52% 30,40% Didier Gonzales Les Républicains 15,70% 14,77% Francis Pretot Rassemblement National 13,80% 16,29% Jean-Baptiste Abribat Reconquête ! 4,26% 5,54% Guillaume Poiret Divers extrême gauche 2,85% 3,37% Marie-Françoise Baptiste Droite souverainiste 1,89% 3,47% Tom Bry-Chevalier Ecologistes 1,59% 2,39% Lucien Noaile Divers extrême gauche 0,91% 0,43% Catherine Marques Divers 0,77% 1,74% Naoual Hamzaoui Divers droite 0,63% 0,65% André Yon Divers extrême gauche 0,48% 0,22% Blueez Orkidez Divers gauche 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Périgny Taux de participation 42,26% 52,45% Taux d'abstention 57,74% 47,55% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75% 1,38% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49% 0,74% Nombre de votants 31 281 941

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Périgny. Dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne, les 1794 habitants de Périgny ont jeté leur dévolu sur le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Laurent Saint-Martin a raflé 30% des suffrages. Il est suivi par Louis Boyard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Francis Pretot (Rassemblement National) qui ramassent dans l'ordre 21% et 16% des voix. La participation représente 52% des citoyens autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription du Val-de-Marne. Les électeurs des 10 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Périgny ?

Législatives 2022 à Périgny : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Périgny (94) seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme partout en France. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 30,97% des votes au premier tour à Périgny. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20,45% et 17,09% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Périgny avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 59,95% des voix, laissant ainsi 40,05% des votes à Marine Le Pen.